Yannick Ferrera mag zich ondanks vertrek bij RWDM nog aan een stevige sanctie verwachten

Voor Yannick Ferrera konden de voorbije weken moeilijk nog slechter verlopen. Hij gaf met RWDM de promotie nog helemaal uit handen en nam al afscheid van de club. Nu mag hij zich nog aan een schorsing verwachten.

RWDM greep afgelopen weekend op zeer pijnlijke wijze naast de promotie. De Brusselaars verloren met 2-1 op het veld van Zulte Waregem, waardoor ze tegen alle verwachtingen in zelfs nog Promotion Play-offs moeten spelen.

Voor de club wordt het nu plots een pak moeilijker om nog een ticket voor de Jupiler Pro League te scoren. Yannick Ferrera nam zelfs al afscheid van de club.

In onderling overlegn gingen beide partijen uit elkaar. Als Ferrera binnenkort opnieuw zou beginnen in België, kan het goed zijn dat hij zijn eerste wedstrijden vanuit de tribunes moet volgen. Hij kreeg namelijk rood in de titelwedstrijd tegen Essevee.

Het bondsparket vraag twee speeldagen schorsing en een herroeping van een eerdere uitgestelde schorsing, die toen ook twee speeldagen bedroeg. Nicolas Laforge schreef in zijn wedstrijdverslag wat er misliep. "Ferrera gedroeg zich op meerdere momenten buitensporig ten aanzien van mijn vierde scheidsrechter", klonk het volgens Het Nieuwsblad.

"Hij begon te roepen en stelde zich bedreigend op. Hij beschuldigde ons ervan oneerlijk te zijn, stellend dat zijn leven en dat van zijn familie een spel waren en dat wij hen hadden bestolen. Zijn gedrag was agressief, geïrriteerd en hij uitte zich op een luide en bedreigende manier", schreef Laforge nog.