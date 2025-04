Middenvelder doet iets wat hij zelden doet en helpt Westerlo grote stap zetten richting Europa

Westerlo behaalde gisteren een belangrijke 2-3 overwinning op het veld van KV Mechelen. Uitblinker van de avond was Thomas Van Den Keybus, die zowaar het winnende doelpunt scoorde met een kopbal.

De vroege doelpunten van beide teams leidden tot een spannende wedstrijd, maar Westerlo kwam na de 1-2, ondanks een man meer, toch in de problemen. Van Den Keybus erkende dat zijn team op enkele momenten onnodige fouten maakte, wat de overwinning moeilijker maakte dan nodig was.

"De overwinning doet ontzettend veel deugd", vertelt de jonge middenvelder in De Gazet van Antwerpen. "Maar in bepaalde fases hadden we slimmer moeten zijn. We leden enkele keren dom balverlies."

Perfecte kopbal

Het winnende doelpunt van Van Den Keybus kwam na een uitstekende hoekschop van Dogucan, die de middenvelder op het juiste moment wist te vinden. “Koppen is nochtans niet mijn specialiteit", bevestigde de middenvelder na afloop.

"Yoni Buyens riep dat ik moest inschuiven. Het was de perfecte timing, en ook alle lof voor de perfecte hoekschop van Dogucan.”

Door de nederlaag van Charleroi komt Westerlo nu tot op slechts twee punten van de Carolo’s. De strijd om Europees voetbal is bijzonder spannend, en Van Den Keybus beseft dat iedere wedstrijd van groot belang is. “Alles staat dicht bij elkaar."