Na de geruchten over Messi: 'Barcelona komt met hoopgevend nieuws met oog op de toekomst'

Hansi Flick doet goed werk met de Catalaanse club. Hij is trainer sinds juli 2024 bij FC Barcelona. Het resultaat? In La Liga staat zijn team momenteel op de eerste plaats, gevolgd door Real Madrid en Atlético.

In de Champions League is Barça nog steeds in de race en zal het binnenkort de halve finales spelen. De Spaanse club staat ook in de finale van de Copa del Rey, die aanstaande zaterdag zal plaatsvinden. Dit seizoen hebben de Catalanen ook al de Spaanse Supercup gewonnen.

Talks between FC Barcelona and Hansi Flick about a new contract running until 2027 are very well advanced. However, nothing has been signed yet.



Flick feels completely comfortable, and Joan Laporta is very pleased. Everything points towards a new deal being agreed.