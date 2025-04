Pep Guardiola lyrisch over Jérémy Doku: "Daarin is hij de beste ter wereld"

Jérémy Doku liet zich dinsdagavond nog maar eens gelden voor Manchester City. De Rode Duivel viel in tegen Aston Villa en leverde in de 94e minuut een splijtende assist af, goed voor de winnende treffer. Coach Pep Guardiola was na afloop lyrisch over zijn snelheid en klasse.

“Die actie van Doku, dat is pure snelheid en lef", zei Guardiola na de 2-1-zege. “Hij creëert altijd iets. Op de eerste vijf meter is hij de beste speler ter wereld. Zijn versnelling is niet te stoppen.” De coach genoot zichtbaar van de wervelende invalbeurt van de jonge Belg. City had het lang moeilijk met het compacte Villa, waar landgenoten Youri Tielemans en Amadou Onana meespeelden. De ploeg domineerde, maar kwam amper tot kansen. Tot Doku in blessuretijd op snelheid uithaalde en Nunes perfect bediende voor de winning goal. Opvallend is dat Doku de voorbije weken vooral genoegen moest nemen met korte invalbeurten. Guardiola gaf toe dat dat niet aan de prestaties van de winger lag. “Ik heb hem onrecht aangedaan", klonk het schuldbewust. “We speelden de laatste weken zonder echte flankaanvallers, puur voor de balans in het team.” Toch blijft Doku indruk maken wanneer hij zijn kans krijgt. De ex-speler van Anderlecht en Rennes blijft met zijn actie en flair de harten van de fans veroveren. “Hij brengt spektakel, hij kantelt wedstrijden", aldus Guardiola. “Dat is precies waarom hij hier zit.” Met de titelstrijd in de Premier League nog volop aan de gang, lijkt Doku weer klaar voor een hoofdrol. Als zijn coach hem laat starten, tenminste. Eén ding is duidelijk: aan kwaliteit ontbreekt het hem allerminst.