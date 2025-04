'Standard ziet speler van meer dan 10 miljoen euro plots weer vertrekken'

Standard heeft bijzonder veel moeite aan het einde van dit seizoen. De Play-offs lijken meer dan overbodig, een speler heeft de club zelfs al verlaten.

Gavin Bazunu kwam deze winter aan om het vertrek van Arnaud Bodart op te vangen. Hij veroorzaakte al snel discussie bij Standard, zowel vanwege zijn Engelse speelstijl als vanwege het feit dat hij Matthieu Epolo uit de basis had verdrongen.

Hoewel velen het niet rechtvaardig vonden om een doelman te huren en zo de ontwikkeling van een jonge speler van de club te belemmeren, wist Bazunu zich toch als titularis op te werpen. Er werd veel van hem verwacht: op het moment van zijn komst bedroeg zijn marktwaarde 14 miljoen euro volgens Transfermarkt, nu is dat nog 11 miljoen euro.

Hij begon aan de Europe Play-offs onder de lat in de eerste twee wedstrijden, voordat hij geblesseerd raakte aan zijn knie. Ivan Leko toonde zich nogal pessimistisch over de situatie en verklaarde dat hij waarschijnlijk een tijdje niet meer zou spelen.

In zijn afwezigheid heeft Epolo zijn plaats in het doel heroverd en heeft hij zich vrij overtuigend getoond, met name in een belangrijke wedstrijd tegen Dender. Hij zal titularis blijven tot het einde van het seizoen. Le Soir meldt namelijk dat Bazunu België al heeft verlaten.

De Ierse doelman heeft zijn huurperiode eerder dan verwacht stop kunnen zetten, midden in de Play-offs. Bazunu is al teruggekeerd naar Southampton om daar behandeld te worden en zich voor te bereiden op het volgende seizoen.