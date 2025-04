Dramatische fouten komt Beveren duur te staan in strijd om promotie, maar Reedijk blijft hoopvol: "Dit geeft perspectief voor zondag"

SK Beveren verloor met 3-2 op het veld van Patro Eisden in de heenwedstrijd van de Promotion Play-offs. Ondanks de nederlaag blijft Beveren wel nog in de running voor een plaats in 1A.

Beveren begon nochtans goed, maar maakte twee grote fouten achterin. Patro profiteerde en kwam snel op voorsprong.

“Zo’n fouten mogen niet als het om promotie gaat", zei trainer Marink Reedijk achteraf in Het Nieuwsblad. “We hebben het zelf weggegeven.”

Toch toonde Beveren veerkracht. Zeker nadat Patro met tien man kwam te staan na een terechte rode kaart voor Kis.

Alles ligt nog open

Geel-blauw greep het momentum en kwam terug in de wedstrijd, maar slaagde er niet in om volledig langszij te komen. Het werd uiteindelijk 3-2, een nederlaag die zuur smaakt, maar niet onoverkomelijk is.

Met het resultaat van deze heenwedstrijd ligt alles nog open. “Zondag op de Freethiel met onze fans achter ons moeten we deze achterstand goedmaken", is Reedijk strijdvaardig. Met deze tussenstand doen we nog volop mee, we zitten nog altijd in de strijd. Dit geeft perspectief voor zondag.”