Eden Hazard was bijna een speler van Manchester United: dit is de opvallende reden waarom de deal niet doorging

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Eden Hazard is een icoon geworden in de Premier League in het shirt van Chelsea. Maar het verhaal had heel anders kunnen lopen...

In 2012 verliet Eden Hazard Lille OSC voor Chelsea. Een transfer die destijds voor heel veel aandacht zorgde de voetbalwereld, want de Belg was waarschijnlijk het grootste talent van Europa. Manchester United was een van de meest genoemde bestemmingen, en het leek zelfs lange tijd dat de Red Devils het wonderkind uit Lille zouden binnenhalen. Maar uiteindelijk ging de deal niet door aan de kant van Manchester United, en The Times, een zeer serieus Engels dagblad, beweert de reden te weten. Manchester United had namelijk overeenstemming bereikt met zowel de speler als Lille OSC, maar de club weigerde om een illegale betaling aan de vertegenwoordiger van de speler op dat moment, de beruchte John Bico, te doen. Bico zou ongeveer een miljoen pond smeergeld hebben geëist, samen met extra miljoenen die door de eigenaren van Manchester United onder de tafel werden betaald, in flagrante schending van de regels van de Premier League. Een deal die werd geweigerd door het bestuur van de Red Devils, waardoor Chelsea met de eer ging lopen. Resultaat: er zou momenteel nog steeds een onderzoek lopen naar een betaling van 7 miljoen euro van een offshore-bedrijf van Roman Abramovich, de voormalige eigenaar van Chelsea, aan John Bico. Ondertussen wast Chelsea zijn handen in onschuld: Eden Hazard is een absolute icoon geworden bij Stamford Bridge, en Abramovich heeft het schip verlaten...





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Chelsea - Everton live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (26/04).