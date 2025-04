UEFA gaat door met hervorming van Champions League: 'Verlengingen op de schop, géén returns meer en nationale bescherming maakt comeback'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

UEFA wil de Champions League verder hervormen. Geen verlengingen, terugwedstrijden op de schop én héél véél strafschoppen. Het staat allemaal op de verlanglijst.

Champions League-jaargang 2024 - 2025 staat in de geschiedenisboeken - ook al zitten we slechts aan de halve finales - als de eerste campagne met een nieuwe groepsfase. Zo werden alle teams voor het eerst in één poule ingedeeld.

BILD weet dat UEFA ook de komende seizoenen wijzigingen wil doorvoeren. Meer zelfs: de Europese voetbalbond hoopt onderstaande regels zo snel mogelijk in te voeren.

Véél strafschoppen en extra rust

Héél hoog op de agenda: de afschaffing van de verlengingen in de knock-outfase. In het geval van een gelijke stand na twee wedstrijden wil de UEFA meteen strafschoppen trappen.

Zo'n wijziging zou niet alleen voor spektakel zorgen, maar ook de spelers zijn het idee genegen. Elke minuut extra rust is dezer dagen meegenomen op de overvolle kalender.

Eén wedstrijd met nationale bescherming

In die optiek wil UEFA eveneens de heen- en terugwedstrijden schrappen vanaf de kwartfinales. Het team met de hoogste klassering in de groepsfase krijgt in dat geval het thuisvoordeel.

Tot slot wil de Europese voetbalvond de nationale bescherming opnieuw inroepen. Op die manier wordt vermeden dat twee clubs van eenzelfde land in de knock-outfase meteen tegen elkaar moeten spelen. Het doel: ook hier de spektakelwaarde - én opkomst van de fans - verhogen.