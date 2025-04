Jelle Vossen doodeerlijk over interesse van andere ploegen

Jelle Vossen heeft zijn gram gehaald. Na de degradatie en twee jaar in de Challenger Pro League schoot uitgerekend hij Zulte Waregem terug naar de Jupiler Pro League. Daarna kondigde hij aan dat hij nog minstens een jaar verder doet bij Essevee.

Rest de vraag: zou hij sowieso nog door hebben gedaan? "Dat weet ik niet. Als het niet was gelukt om te promoveren, dan had ik misschien iets anders beslist", aldus een eerlijke Jelle Vossen in De Tafel van Tine.

Fier en dankbaar

"Ik ben heel fier en dankbaar voor alles wat ik heb mogen meemaken in mijn carrière. Ik ben niet snel, ik ben geen beer die alle duels gaat winnen, maar ik heb wel een goede positionering voor de goal. Dat heeft me gebracht waar ik nu sta."

Toen Zulte Waregem twee jaar geleden degradeerde, waren er mogelijkheden om in de Jupiler Pro League te blijven: "Na de degradatie had ik de kans om in eerste klasse aan de slag te blijven, er waren aanbiedingen."

Zelf proberen rechttrekken

"Maar als er iets misloopt in mijn leven, dan wil ik dat zelf ook proberen recht te trekken. Ik voelde me deels verantwoordelijk voor de degradatie, ook al draaide ik toen zelf een goed seizoen persoonlijk."

"Toen brandde er iets in mij. Ik had de makkelijke weg kunnen kiezen door in eerste klasse te blijven, maar ik wilde het rechttrekken. Ik wil het op elk vlak heel goed doen en soms is dat best wel pittig."