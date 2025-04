Rudi Garcia geeft een duidelijke hint aan een paar spelers: "Hij kan thuisblijven"

De Rode Duivels zullen in juni samenkomen voor het begin van de kwalificatiewedstrijden voor het Wereldkampioenschap. Eerst spelen ze tegen Noord-Macedonië en daarna tegen Wales.

Voor de gelegenheid zal Rudi Garcia slechts 23 spelers kunnen selecteren en zal dus onvermijdelijk een paar jongens moeten teleurstellen, vooral als sommige spelers terugkomen van blessures. "De selectie staat voor niemand vast, zelfs als degenen die er in maart waren punten hebben gescoord", verzekert de bondscoach in een interview met de RTBF.

Dit betekent dat hij keuzes zal moeten maken. "Ik hoop dat ik teleurstellingen moet veroorzaken. Er zijn zeer goede spelers die geen deel zullen uitmaken van de selectie", betreurt Garcia. Maar dat betekent niet dat hij sommige spelers liever 'vakantie' geeft dan ze mee te nemen naar Skopje.

"De spelers hebben mijn boodschap goed begrepen: ze moeten gemotiveerd naar de selectie komen. Dit is een moeilijk moment, we spelen drie weken na het einde van de competities", herinnert hij eraan. "Elk geval zal individueel worden bekeken: een speler die ritme mist, sluit zich misschien een paar dagen eerder aan, degene die 50 of 60 wedstrijden heeft gespeeld dit seizoen, zeggen we misschien dat hij met vakantie moet om fris aan te komen."

Maar geen enkele Duivel zal zich met slepende voeten naar de selectie begeven, belooft Rudi Garcia. "Ik zou dat niet begrijpen. Iemand die met tegenzin naar de selectie komt, interesseert me niet, hij kan thuisblijven", zegt de Fransman.

"Ik wil spelers zien die trots zijn om het nationale shirt te dragen, of het nu voor de eerste of de 125e keer is. En mijn leiders zijn dat". Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois zullen dus aanwezig zijn om dit nieuwe hoofdstuk te openen dat hen naar het WK 2026 moet leiden.