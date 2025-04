Voormalig sterspeler JPL en miljonair laat huiseigenaar in wanhoop achter: weigert te betalen

Leon Bailey verliet KRC Genk in 2017, maar bleef daarna in Limburg wonen, aangezien zijn nieuwe club - Bayer Leverkusen - niet ver weg is. Maar hij liet wel een behoorlijke rommel achter...

Het is Het Belang van Limburg dat dit schokkende verhaal onthult. Na het tekenen bij Bayer in 2017, is Leon Bailey, momenteel actief bij Aston Villa, blijven wonen in de buurt van Genk, in een prachtige villa waar hij verbleef met zijn broer en zijn stiefvader.

En blijkbaar namen de drie mannen niet veel moeite om hun huis te onderhouden. Toen Bailey uiteindelijk Limburg verliet (waarschijnlijk na zijn transfer naar Aston Villa in 2021), ontdekte de eigenaar van het huis een trieste aanblik.

Toen het contract werd beëindigd, zou hij de villa in een erbarmelijke staat hebben aangetroffen: de tuin was niet onderhouden, de elektrische poort was kapot en veel schade was zichtbaar aan de binnenkant. Vochtigheid, krassen op de vloer, gat in het plafond, brandplekken...

In totaal zou Bailey nog €67.570 schuld hebben bij de eigenaar van zijn voormalige woning, meldt HBVL. Een fortuin voor de eigenaar, maar zeker niet voor de Jamaicaanse international, die in Engeland 7 miljoen per jaar verdient.

Tot nu toe heeft Leon Bailey de herhaalde verzoeken tot betaling genegeerd. Misschien kan de onthulling van dit verhaal in de pers het proces versnellen...