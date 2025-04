🎥 Ivan Leko, Gaëtan Englebert, Dante Brogno en vele anderen als eregasten: de emotioneel geladen film ter nagedachtenis aan François Sterchele

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dit jaar zou François Sterchele 43 jaar oud zijn geworden zonder zijn tragische auto-ongeluk. Een film is nu aan hem gewijd met vele getuigenissen van mensen die dicht bij hem stonden.

18 jaar na het overlijden van François Sterchele, eert Club Brugge nog steeds zijn nagedachtenis met een nog steeds hartelijke ovatie in de 23e minuut, verwijzend naar zijn rugnummer.

Vandaag wordt hem een nog opvallender eerbetoon gebracht met de release van de film Sterchele 23, geproduceerd door de filmmakers Joeri Devuyst en Koen Frans namens DAZN.

Nog steeds levend in het collectieve geheugen

Ondanks dat iedereen het trieste einde kent, geeft de film het karakteristieke glimlach van Sterchele weer. Verschillende getuigen hebben hun herinneringen gedeeld, zoals Guido Brepoels, Jacky Mathijssen, Dante Brogno, Hernan Losada, Stijn Stijnen, Karel Geraerts en Ivan Leko.

Sterchele 23 volgt zijn traject, onderhouden door de verhalen van zijn jeugdvrienden uit Alleur en zijn toekomstige teamgenoten bij Club Brugge. Niets wordt over het hoofd gezien in het verhaal, van de grote sprong van La Calamine naar Leuven, zijn doorbraak bij Charleroi en Beerschot tot zijn debuut bij de Rode Duivels.

De film Sterchele 23 zal vanavond in 6 Kinepolis-bioscopen in Brugge worden vertoond vanaf 18.45 uur, in aanwezigheid van familie, vrienden, teamgenoten en trainers van François Sterchele, evenals de raad van bestuur van Club Brugge.