'De Spor' sluit seizoen overtuigend af in Limburgse derby en kijkt al vooruit naar volgend seizoen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Limburgse duel tussen Belisia en Sporting Hasselt werd zondag een duidelijke overwinning voor de bezoekers. 'De Spor' haalde het met 0-4 en zette zo een mooie streep onder een goed seizoen.

Onder een stralende zon en in zomerse outfits genoten de supporters van een gezellige setting in Limburg. Belisia-bestuurder Ed Somers heette Hasselt zelfs met een knipoog welkom in het "Monaco aan de Demer".

Op het veld viel er aanvankelijk weinig te beleven. Ondanks stevige duels bleef het niveau in de eerste helft ondermaats en waren er nauwelijks kansen in beide strafschopgebieden.

Volgens Hasselt-coach Frédéric Frans lag dat aan de gesloten speelstijl van de tegenstander. "We maken het wel vaker mee. Tegen ploegen die niet willen voetballen, moeten we geduldig blijven. Dat gebeurde ook nu weer, met een ruime zege als mooie afsluiter", klonk het in Het Belang van Limburg.

Na het uur brak Sporting Hasselt inderdaad de ban. Met zo'n 75 procent balbezit kwamen de kansen vanzelf en liepen ze nog redelijk vlot uit tot 0-4.

Nu het seizoen voorbij is, zijn de doelstellingen voor volgend seizoen duidelijk voor 'De Spor'. "De kern bijeenhouden en geen zotte dingen doen op de transfermarkt. Hasselt is een gezonde club met groene cijfers", aldus Frans.