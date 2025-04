Enorme verrassing: nog wat details uitwerken, maar Real Madrid heeft zijn nieuwe coach te pakken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid staat voor een opvallende wissel op de trainersbank. Ondanks eerdere geruchten over andere grote namen, lijkt het nu bijna zeker dat Xabi Alonso de opvolger wordt van Carlo Ancelotti.

De Spanjaard heeft dankzij een speciale clausule in zijn contract bij Bayer Leverkusen de mogelijkheid om gratis te vertrekken. De Koninklijke is bezig aan een teleurstellend seizoen waarin ze, ondanks de komst van superster Kylian Mbappé, mogelijk zonder grote trofeeën eindigen. Ancelotti ligt zwaar onder vuur en zijn afscheid aan het einde van het seizoen lijkt onafwendbaar. Real Madrid ziet in Alonso de man die de club opnieuw naar de top moet leiden.

Volgens Sky France bevat Alonso’s contract bij Leverkusen een bijzondere clausule: als Real Madrid zich meldt, mag hij vertrekken. Daardoor komt de weg naar het Estadio Santiago Bernabéu nu open te liggen, ook al loopt zijn contract bij Leverkusen normaal gezien nog tot 2026.

De onderhandelingen tussen Alonso en Real Madrid zijn volop aan de gang, maar er moeten nog enkele details uitgeklaard worden. Er wordt gesproken over een overeenkomst voor twee seizoenen, waarbij Alonso de opdracht krijgt om een nieuw tijdperk in te luiden in Madrid.

De mogelijke aanstelling van Alonso is des te verrassender omdat eerder namen als José Mourinho en Zinedine Zidane werden genoemd. Toch lijkt Florentino Pérez nu voluit te kiezen voor vernieuwing en voor iemand die het DNA van Real Madrid perfect begrijpt.

Mocht de deal rondkomen, wacht Alonso een loodzware taak. De Madrileense selectie mist momenteel balans en samenhang, en het is aan de jonge coach om het sterrenensemble weer tot een winnende machine te smeden.