Niet alleen Saelemaekers, maar ook Svilar! 'Engelse traditieclub wil dubbelslag slaan bij AS Roma'

Mile Svilar is sinds vorig seizoen dé nummer één bij AS Roma. De prestaties van de doelman springen in het oog. Zo hoopt Newcastle United een dubbelslag te slaan in Rome.

De Italiaanse media melden dat Newcastle United concrete interesse toont in Mile Svilar. Het 25-jarige jeugdproduct van RSC Anderlecht is sinds vorig seizoen de nummer één bij AS Roma.

Svilar heeft een lopend contract tot medio 2027 in de Italiaanse hoofdstad. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zeventien miljoen euro. Newcastle moet echter niet hopen dat hij voor dat bedrag ook op te halen is.

Dubbelslag

The Magpies hopen alvast een dubbelslag te slaan. Ook Alexis Saelemaekers staat in de belangstelling van Newcastle. De Rode Duivel wordt door AS Roma gehuurd van AC Milan.

Enig probleem: ook de Romeinen willen Saelemaekers definitief binnenhalen. Milan wil meewerken als er 25 miljoen euro op tafel komt. Een hoog bedrag voor Roma, maar peanuts voor Newcastle.

In de rij

Voor de volledigheid: de clubs staan stilaan in de rij voor Saelemaekers. Bij Milan wordt er getwijfeld over zijn terugkeer, terwijl tal van Italiaanse én Engelse clubs het jeugdproduct van Anderlecht - ze zijn populair in Rome - wil binnenhalen.