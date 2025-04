'Westerlo schakelt snel en troeft Belgische topclubs af'

Griffin Yow zit dit seizoen ook alweer aan zeven goals en drie assists voor KVC Westerlo. Afgelopen winter was er voor hem al de nodige interesse vanuit Polen zoals geweten.

Maar er zijn dus nog veel andere kapers op de kust, zo blijkt nu volgens Amerikaanse media. De Amerikaanse international zou namelijk ook gegeerd zijn in ons land en in nog wat andere landen.

Zo wordt er ook gesproken over interesse uit Nederland en de Engelse tweede klasse. Rest de vraag wat ze daar allemaal van denken in Westerlo zelf. En dat zou een verrassing kunnen worden.

Sources: Westerlo want to extend the contract of American winger Griffin Yow and preliminary talks have started.



Clubs in the Championship, Belgium and Netherlands are keeping tabs on situation for potential transfer bid if no extension.



Yow’s deal expires next summer. pic.twitter.com/VTzTq7HaEO