Bayern München schrapt tripje naar Ibiza als kampioenenviering

Bayern München staat op een zucht van de landstitel. Dit weekend lukte het niet, maar volgende week moet het prijs zijn.

Der Rekordmeister is zo goed als kampioen van de Bundesliga. Zeven minuten voor tijd was de ploeg van Vincent Kompany virtueel kampioen, maar Leipzig wist in extremis nog een gelijkspel af te dwingen na een knotsgekke match.

De spelers van Bayern hadden al gepland dat ze een tripje naar Ibiza zouden maken als ze kampioen waren, zelfs als de competitie nog niet helemaal ten einde was.

Maar dat gaat niet door. Dat vertelde sportief directeur Max Eberl vandaag aan Sky Deutschland. “We vingen die geluiden op en hebben daarna met het team gesproken”, klinkt het.

“Dat ging heel transparant. We hebben gezegd dat dit niet hoort, de competitie loopt nog. De spelers begrepen het. Daarom dus geen reis.”

Volgend weekend krijgt Bayern een nieuwe kans om de landstitel veilig te stellen. Dan speelt het in eigen huis tegen Mönchengladbach. “Dit is zeker geen slecht resultaat voor ons. We misten veel spelers, maar kwamen knap terug. Dat maakt me trots. We zijn nu heel dichtbij”, blikte Kompany terug op het duel van vandaag.