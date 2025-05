Na het faillissement van KV Oostende mag KV Diksmuide-Oostende al een eerste keer feesten: promotie is een feit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Oostende, dat elf maanden geleden nog het faillissement aanvroeg, heeft zaterdagavond onder de naam van KV Diksmuide-Oostende een opmerkelijke comeback bekroond met promotie naar tweede afdeling VV.

In een bomvol stadion met 2.750 toeschouwers versloeg het Sportief Rotselaar in de eerste ronde van de eindronde, na een bloedstollende wedstrijd die pas in de verlengingen werd beslist.

De held van de avond was Thibo Janssens, een voormalige jeugdspeler van KV Oostende, die diep in de verlengingen de beslissende strafschop binnentrapte. De penalty volgde op een fout in de zestienmeter van Rotselaar-verdediger Jef Boogaerts, die voor zijn tweede fout met rood van het veld werd gestuurd.

Ondanks de druk van de omstandigheden — de uitsluiting, de vertragingstactieken van Boogaerts en het massale publiek — bleef Janssens ijzig kalm. Hij herpakte zich mentaal, wachtte zijn moment af en stuurde de doelman de verkeerde kant op, waarna de ontlading volgde.

Voor Janssens was het de eerste penalty sinds de bekercampagne van vorige zomer, en die kwam er op het juiste moment. Eerder in de wedstrijd had ploegmaat Robbie D’haese nog een strafschop gemist.

De beslissende treffer viel in de 117e minuut, waardoor er slechts enkele minuten overbleven voor Rotselaar om nog iets terug te doen. Ondanks een late poging van Deprez om de score te verdubbelen, bleef het 1-0, waarna het feest in alle hevigheid losbarstte.

Met de promotie naar tweede afdeling is het opmerkelijke verhaal van KV Diksmuide-Oostende helemaal terug op de rails. De club toont dat zelfs een faillissement geen eindpunt hoeft te zijn.