Voetbalsprookje gaat verder met derde promotie op rij: deze ploeg met acteurs als eigenaars doet wat het Sporting Hasselt van Verheye en Kerkhofs nog niet kan

Dit weekend is er de laatste speeldag van de reguliere competitie in de League One, het derde niveau in Engeland. De strijd om de rechtstreekse promotie is er wel al gestreden en dus gaat het voetbalsprookje gewoon rustig door.

Ryan Reynolds en Rob McElhenney, een Canadese en een Amerikaanse acteur. Zij namen in 2021 de Welshe voetbalclub Wrexham over. De Welshe voetbalclub Wrexham is de derde oudste club ter wereld en speelt op de Racecourse Ground. Het Hollywood-duo kocht de club voor zo'n 2.3 miljoen euro over.

Derde promotie op rij

De twee acteurs gingen hun aankoop ook vastleggen in een documentairereeks: 'Welcome to Wrexham', ondertussen ook al een echte hit op Netflix. In België hebben we met De Spor ondertussen een vergelijkbare reeks lopen met Rik Verheye en Sam Kerkhofs.

Het begin was moeilijk, want wegraken uit het niet-professioneel voetbal in Engeland is niet eens zo makkelijk. In 2023 was er dan toch eindelijk de promotie naar de League Two.

Hoever gaat het sprookje?

Een jaartje later volgde al de promotie als nummer twee naar de League One en ook dit seizoen is Wrexham opnieuw tweede geworden. Volgend seizoen zien we het team dus terug in The Championship.

Drie promoties op rij? Dat is heel erg knap. Uiteraard zullen er (veel) nieuwe spelers moeten bijkomen om ook op het tweede niveau in Engeland te kunnen meedraaien, maar wie kan uitsluiten dat op termijn de poort naar de Premier League wordt opengebeukt?