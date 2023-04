Analyse 'Welcome to Wrexham': voetbalsprookje van Hollywood-duo komt dichterbij na waanzinnige topper met ex-doelman United in hoofdrol

Gaat het dan eindelijk gebeuren? Het sprookje van twee Hollywood-acteurs en een club uit Wales zou wel eens een (eerste) hoogtepunt kunnen krijgen.

De wedstrijd waar op paasmaandag misschien wel het meeste volk naar uitkeek - zeker vanuit de Verenigde Staten? Dat was er geen op het hoogste niveau, verre van. Wrexham - Notts County was een topwedstrijd in de National League, het vijfde niveau van het Engelse voetbal. © photonews © photonews Beide teams hadden al 100 punten voor de wedstrijd en de match zelf is op zich al een absolute thriller. John Bostock opende de score voor de bezoekers - kent u hem nog van bij Antwerp en OH Leuven? Paul Mullin, Jacob Mendy en Elliot Lee zorgden voor de ommekeer - tussendoor had Cameron ook gescoord. 3-2 dus voor Wrexham in de topper, tot Notts County nog een late strafschop kreeg. Thriller Die werd echter gestopt door Ben Foster, de 40-jarige ex-doelman van onder meer Manchester United en Watford die uit zijn voetbalpensioen terugkeerde op vraag van Wrexham. Of misschien meer nog op vraag van Ryan Reynolds en Rob McElhenney, een Canadese en een Amerikaanse acteur. Zij namen in 2021 de club over. © photonews © photonews De Welshe voetbalclub Wrexham is de derde oudste club ter wereld en speelt op de Racecourse Ground. Het Hollywood-duo kocht de club voor zo'n 2.3 miljoen euro over. De twee acteurs kwamen naar de wedstrijd tegen Notts County kijken en waren in de wolken. Wrexham staat drie punten voor én heeft nog een wedstrijd tegoed met nog drie speeldagen voor Notts voor de boeg.

En dus lijkt het sprookje dan toch uit te gaan komen. In 2021 greep het team nét naast de play-offs en werden ze achtste, in 2022 werden ze tweede na Stockport en gingen ze onderuit in de play-offs.

Nu zit de promotie naar de League Two en het 'échte profvoetbal' er dus wél aan te komen. En dat zal ongetwijfeld ook voor sensatie zorgen in het tweede seizoen van 'Welcome to Wrexham', de Amerikaanse docureeks waarin de club sinds de overname wordt gevolgd.