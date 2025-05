Voetbal gaat soms heel snel: slechts enkele maanden geleden nog kandidaat-Rode Duivel, nu wint jonge Belg zijn eerste prijs aan de andere kant van de wereld

Al Ahli heeft de Aziatische Champions League gewonnen. Matteo Dams zat op de bank tijdens de grote finale.

Afgelopen winter heeft Matteo Dams iedereen verrast door PSV te verlaten en naar Saoedi-Arabië te trekken. De financiële buitenkans speelde natuurlijk een grote rol, maar de transfer verraste velen. Dams was namelijk volop in opkomst bij onze noorderburen.

De Antwerpse verdediger had zijn waarde bewezen met uitstekende wedstrijden, vooral op Europees niveau. Zozeer zelfs dat hij afgelopen herfst een voorselectie ontving van Domenico Tedesco.

Zijn vertrek naar Al-Ahli lijkt de situatie te hebben veranderd. Ook al draait het team op het veld goed. De Saoedische club heeft namelijk zojuist de Aziatische Champions League voor de eerste keer in zijn geschiedenis gewonnen na twee verloren finales.

Onder leiding van Edouard Mendy, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Franck Kessie en Ivan Toney, versloeg het team Kawasaki Frontale met 2-0, de Japanse club die enkele dagen eerder het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo in de halve finale uitschakelde.

Matteo Dams stond in de basis tijdens de eerste vier wedstrijden van het tornooi, maar bleef net zoals in de halve finale op de bank. Dat weerhield hem er niet van emotioneel te worden bij het laatste fluitsignaal voor de eerste trofee in zijn carrière.