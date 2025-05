Gert Verheyen is zwaar onder de indruk en verrast met straffe uitspraak: "Ik dacht dat ik het nooit zou zeggen..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Straks kennen we de eerste Champions League-finalist na de halve finale tussen Inter Milan en FC Barcelona. Gert Verheyen ziet dat Inter moet oppassen voor Lamine Yamal, en doet een opvallende vergelijking.

Het belooft dinsdag alweer een zeer spannende voetbalavond te worden. De terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League tussen Inter Milan en FC Barcelona wordt gespeeld.

De heenwedstrijd eindigde op een 3-3 gelijkspel nadat Barça al redelijk snel 0-2 in het krijt stond. De 17-jarige Lamine Yamal zette de inhaalrace in gang met een heerlijk doelpunt. Wat hij op zo'n jonge leeftijd bereikt is opvallend.

Gert Verheyen is duidelijk onder de indruk van het supertalent, en hoe kan het ook anders. Hij stelt zelfs vast dat Yamal nu al vergeleken moet worden met Lionel Messi.

"Als je beiden op die leeftijd vergelijkt, is een vergelijking niet ver weg", zegt Verhyen bij Het Nieuwsblad. "Yamal kàn even goed worden als Messi. Ik dacht dat ik het nooit zou zeggen, maar ik doe het nu zelfs al."

"Ik zeg niet dat hij zo goed zàl worden, maar ik sluit het niet meer uit. Ik had nooit verwacht dat nu al te kunnen beweren. Messi is niet eens gestopt", besluit Verheyen duidelijk.