Topspeler dan toch nog naar de cel in verkrachtingszaak? Laatste woord is nog niet gezegd!

De zaak van Dani Alves krijgt dan toch nog een staartje, zo blijkt. En het zou dus wel degelijk nog slecht kunnen aflopen voor de gewezen speler van Barcelona. Binnenkort zal er opnieuw over de zaak gesproken worden.

Dani Alves is een populaire ex-speler van Barcelona, die met de Catalanen meermaals de Champions League won. Enkele jaren geleden kwam hij echter stevig in opspraak.

Er werden straffen tot negen jaar gevraagd voor de gewezen topspeler van FC Barcelona, voor een mogelijke verkrachting van een vrouw in de toiletten van een nachtclub.

Dan toch nog een straf?

In eerste instantie kwam hij er vanaf met 4,5 jaar cel. Alves zelf ontkende de feiten en werd in hoger beroep eerder dit jaar uiteindelijk vrijgesproken. Daar was het Openbaar Ministerie echter allerminst over te spreken.

🇪🇸 URGENTE: Fiscalía recurre la absolución de Dani Alves por agresión sexual



La Fiscalía ha presentado un recurso contra la absolución del futbolista Dani Alves por los cargos de agresión sexual, argumentando que se ha producido una “condena moral” a la víctima pese a la falta… pic.twitter.com/YQQVP0D5E9 — El Frente Global (@EFGDigital) May 7, 2025

En dus hebben ze bij het OM nu beslist om naar het hooggerechtshof te trekken. Dat laten verschillende Spaanse media ondertussen weten.

Op die manier zou er alsnog een straf kunnen volgen voor Dani Alves, die tot op heden dus nog moet afwachten. Benieuwd wat er in Spanje nog zal beslist worden ...