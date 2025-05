Nieuwe Rode Duivel onthult dat Kevin De Bruyne hem wel op een heel speciale manier pestte

Opgeroepen voor de eerste keer met de Rode Duivels in maart vorig jaar, heeft Jorthy Mokio een bliksemsnelle start van zijn carrière meegemaakt. Het jonge talent kijkt terug op zijn integratie in de groep van België.

"Spelen voor mijn land, dat was altijd mijn droom, maar ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gebeuren. Opgeroepen worden, dat toont dat ik het verdiende, dat ik deel uitmaak van de groep", legt hij uit, geboren in 2008, aan HLN.

Big Rom heeft Jorthy Mokio gesteund bij zijn aankomst in de groep: "Ik was vaak bij Romelu (Lukaku), omdat onze vaders elkaar kennen. Voor de eerste training nam hij me apart en zei dat niets onmogelijk is. Dat ik mezelf moet blijven en zonder angst moet spelen om te laten zien wie ik ben."

"Ik was ook close met Jérémy (Doku), Nicolas (Raskin) en Malick (Fofana). Kevin (De Bruyne) plaagde me de hele tijd door me 'mooie jongen' te noemen", vertelt hij.

Zijn mening over Rudi Garcia

Maar wat vond hij van de nieuwe bondscoach, Rudi Garcia? "Ik vond hem een heel aardige man. Een coach die zijn spelers veel vrijheid geeft op het veld."

"En je kon zien dat iedereen zin had om te spelen. Ik was er niet eerder, maar ik voelde een zeer hongerig team. Nou ja, ik heb nog niet veel coaches gehad waarmee ik kan vergelijken", aldus de Gentenaar.