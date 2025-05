🎥 Vincent Kompany tilt de Bundesliga-trofee omhoog, Thomas Müller schittert als ster van de avond: het feest is compleet bij Bayern München

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München heeft met 2-0 gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Een waardige start om de festiviteiten in Beieren goed in gang te zetten.

Het was in een restaurant dat Bayern afgelopen weekend zag hoe het de titel pakte, nadat Bayer Leverkusen gelijkspeelde. Zaterdag kreeg de ploeg uit München de kans om de titel te vieren voor de eigen supporters met de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

Sportief gezien lukte het opnieuw goed voor Bayern: er werd met 2-0 gewonnen. Dit na doelpunten van Michael Olise en Harry Kane, twee sleutelspelers van het seizoen.

Vincent Kompany stelde Thomas Müller op, die in het begin van de avond zijn laatste wedstrijd speelde in de Allianz Arena, na 750 optredens in het Bayern-shirt. Het hele team vormde een erehaag voor hem toen hij het veld verliet.

Daarna was het tijd om de titel op waardige wijze te vieren, met een podium, bier en confetti. Voor Kompany, trots als een pauw om de trofee op te tillen (nadat hij natuurlijk de spelers eerst de kans had gegeven om deze te pakken, met Harry Kane voorop), was dit zijn eerste keer bij de Rekordmeister.

Vincent Kompany 🏆 pic.twitter.com/UWr8A0oBD8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 10 mei 2025

Het was de tweede collectieve trofee voor Vince The Prince na de Championship met Burnley. Waarschijnlijk was het ook de prijs waar het meeste druk achter zat.