🎥 Zeno Debast (Sporting CP) eist hoofdrol op in absolute topper tegen Benfica en komt twee keer heel goed weg

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Benfica en Sporting CP hebben zaterdagavond 1-1 gelijkgespeeld. Zeno Debast eiste een hoofdrol op in twee discutabele fases.

Zaterdagavond stond dé topper op het programma in het Portugese voetbal. SL Benfica ontving Sporting CP in het Estadio da Luz. Zeno Debast stond in de basis bij de bezoekers.

Buiten het feit dat Benfica-Sporting altijd een beladen derby is, stond er immens veel op het spel. Beide ploegen telden 78 punten voor de start van de wedstrijd, al heeft Sporting een hoger doelpunten saldo (3 meer dan Benfica).

De bezoekers begonnen meteen fantastisch aan de wedstrijd: na vier minuten spelen kon Trincão zijn club op voorsprong zetten. We kregen een leuke wedstrijd te zien met twee ploegen die er vol voor wilden gaan. Zeno Debast eiste een hoofdrol op.

De voormalige speler van Anderlecht duwde Otamendi na 25 minuten spelen met twee handen tegen de grond in zijn eigen strafschopgebied. Geen oog voor de bal, enkel voor de man. Toch ging de bal niet op stip. Op slag van rust claimde Benfica handspel, nadat Debast de bal met de schouder leek te spelen.

Sporting, Caso, Debast, 44m



Otamendi tenta ultrapassar Debast mas o belga consegue cortar. O Benfica reclamava domínio com o braço, João Pinheiro foi ao banco dos encarnados expulsar um dos elementos da equipa ténica.#LigaPortugalBetclic #EPOCA2425 #JORNADA33#SLBSCP #SLB #SCP pic.twitter.com/3Vm5bYyhAD — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) May 10, 2025

Teatro… como podes ver o debast estava só a ser simpático pic.twitter.com/JsCNlHkeJv — Miguel Reis (@Miguelcreis_) May 10, 2025

Na de rust kwam SLB iets beter uit de kleedkamer. Kort na het uur kon Aktürkoglu de gelijkmaker binnen trappen. De thuisploeg bleef doorduwen voor het winnende doelpunt, maar dat bleef uit. Uiteindelijk eindigde de partij op 1-1.

Met nog één speeldag te gaan tellen allebei de ploegen 79 punten. Sporting heeft een voordeel vanwege het doelpuntensaldo, en zo wordt het volgend weekend nog enorm spannend.