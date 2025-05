Romelu Lukaku doet wat hij moet doen in volle titelstrijd, maar Napoli niet

Romelu Lukaku heeft opnieuw gescoord voor Napoli. De Rode Duivel heeft zijn team in het begin van de wedstrijd tegen Genoa op voorsprong gezet, al eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Niet ideaal voor Napoli in volle titelstrijd.

Zoals bij bijna alle Serie A-wedstrijden dit seizoen (behalve op de eerste speeldag) stond Romelu Lukaku in de basis bij Napoli voor de wedstrijd tegen Genoa. De Rode Duivel wist nog eens te scoren.

In de 15e minuut ontving Big Rom een prachtige dieptepass van Scott McTominay voordat hij een duel won van de Zwitserse doelman Benjamin Siegrist. Dit doelpunt zorgde ervoor dat zijn team in het eerste kwartier op voorsprong kwam te staan.

Na een halfuur spelen maakte Meret gelijk. Raspadori kon Napoli opnieuw op voorsprong zetten rond het uur, maar Johan Vazquez verpeste het feestje van de club uit Napels door in de 84e minuut wee gelijk te maken.

De Rode Duivel heeft nu 13 doelpunten gescoord in alle competities, terwijl hij ook goed was voor 11 assists. In totaal was hij dus 24 keer beslissend dit seizoen in 35 wedstrijden.

De Belgische spits is vastberaden om met zijn team de titel te pakken, op dit moment staan ze eerste in het klassement.. Er zijn nog slechts 2 wedstrijden te spelen: een uitwedstrijd tegen Parma en een thuiswedstrijd tegen Cagliari.