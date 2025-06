Ook voormalig JPL-speler zit met een Tedesco-Courtois-conflict: "Zolang ik bondscoach ben..."

Servië staat op het punt om het tegen Albanië en Andorra op te nemen in hun kwalificatiegroep voor het WK. Bondscoach Dragan Stojković heeft in een persconferentie de zaken opgehelderd.

Als je vindt dat een persconferentie gespannen wordt, moet je deze voortaan meten op de Stojkovic-schaal om zijn mate van vijandigheid te vergelijken. Gisteren gaf de Servische bondscoach een toespraak van 52 minuten. Een klein uurtje waarin hij geen enkel beladen onderwerp uit de weg ging en geen handschoenen aantrok om over bepaalde spelerskwesties te praten.

Een van de gevoelige onderwerpen was de nieuwe afwezigheid van Sergej Milinkovic-Savic. De voormalige speler van Genk speelt nu in Saudi-Arabië. Hij is al een jaar niet meer opgeroepen.

De redenen zijn niet (alleen) sportgerelateerd: "We hebben, denk ik, vijf keer gesproken. Hij beweerde dat hij er psychologisch niet klaar voor was. Wat mij betreft, zolang ik bondscoach ben, zal hij niet meer worden opgeroepen. Ik denk dat het niet langer zinvol is om tijd te verspillen."

Hoewel de bondscoach beweert dat er geen conflict is met zijn sterspeler, doet het voorval denken aan de moeizame relatie tussen Domenico Tedesco en Thibaut Courtois bij de Rode Duivels. Vooral omdat Stojkovic veel minder diplomatiek is dan onze voormalige bondscoach.

De andere kritieken waren gericht op de voormalige Marseille-speler Nemanja Radonjic: "Hij verwoest alles: bij Rode Ster Belgrado, in de nationale ploeg, hij verwoest alles." Anderen kregen ook harde woorden te verduren, waaronder Stefan Mitrovic (ex-Gent): "Denk je echt dat Lazović van Verona, die elk seizoen vecht voor zijn voortbestaan, is wat Servië nodig heeft? En denk je dat ik de jonge Mitrović moet vertellen dat hij nog jong is en dat we hem nodig hebben?", vroeg hij zich af.