Jérémy Doku lijkt plots met geweldig en verrassend nieuws te komen

Jérémy Doku lijkt verloofd te zijn. De Rode Duivel deelde op Instagram opvallende foto's van zijn zomer, met op één beeld grote 'Marry me'-letters. Fans reageren alvast enthousiast op het nieuws.

Een aantal Rode Duivels staan voor een drukke zomer. Spelers die bij grote clubs spelen zullen maar weinig vakantie hebben. Een voorbeeld is Jérémy Doku.

Het seizoen in Engeland zat er nog maar net op, of de interlandperiode stond al voor de deur. Nu die is afgelopen komt het WK voor clubs eraan. Dat gaat op 15 juni van start.

Veel tijd voor vakantie heeft hij dus niet. Toch geniet de Belgische aanvaller volop van zijn zomer, dat kunnen we afleiden uit zijn meest recente Instagram-post.

Doku plaatste een aantal foto's die aantonen dat hij het naar zijn zin heeft. Maar één afbeelding was toch extra opvallend...

Op de tweede foto die Doku plaatste is hij te zien aan een strand, met grote 'Marry me'-letters. "One night that lasts forever", was de beschrijving bij zijn bericht. Het lijkt erop dat de winger van Manchester City verloofd is. Hij krijgt in ieder geval al veel positieve reacties.