Doku en Manchester City beginnen uitstekend aan WK voor clubs, Rode Duivel pikt doelpuntje mee

Jeremy Doku en Manchester City zijn uitstekend begonnen aan het WK voor clubs. De Antwerpenaar pikte een doelpuntje mee in de gewonnen wedstrijd tegen Wydad Casablanca.

Op woensdag is ook Manchester City begonnen aan het WK voor clubs. Zij mochten hun toernooi openen tegen Wydad Casablanca uit Marokko. De Citizens kenden weinig problemen met het Afrikaanse team en wonnen uiteindelijk met 2-0.

Na amper twee minuten stond het eerste doelpunt al op het bord. In het Lincoln Financial Field-stadion in Philadelphia was het Engels international Phil Foden die de score opende. Zo maakte City meteen een droomstart.

Net voor de rust kon Jeremy Doku de voorsprong van City verdubbelen. Hij maakte, na een hoekschop én op acrobatische wijze, de tweede treffer voor de Engelsen. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer.

Doku speelde uiteindelijk een uur, waarna hij naar de kant werd gehaald. In het slot viel City nog wel met een mannetje minder. Rechtsachter Rico Lewis moest enkele minuten voor het laatste fluitsignaal nog naar de kant na een gevaarlijke tackle.

Een eerste driepunter dus voor Jeremy Doku en Manchester City. Als logisch gevolg nemen ze ook de leiding in hun groep. Nog in groep G nemen het Italiaanse Juventus en Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten het in de nacht van woensdag op donderdag tegen elkaar op.

Het WK voor clubs is afgelopen zondag begonnen. De finale zal gespeeld worden op zondag 13 juli. Manchester City is, samen met onder meer Paris-Saint-Germain en Real Madrid, één van de topfavorieten voor de eindzege.