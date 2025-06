OFFICIEEL: KAA Gent haalt oud-speler terug om assistent van Ivan Leko te worden

De staf van Ivan Leko bij KAA Gent is volledig. De Buffalo's kondigden zondag aan dat Timothy Derijck assistent wordt van de Kroaat.

KAA Gent kon zondag met goed nieuws komen: de staf voor volgend seizoen is compleet. De club was nog op zoek naar een nieuwe assistent, maar heeft die nu gevonden.

Onlangs maakte Ivan Leko de overstap van Standard naar KAA Gent. Nicolas Still werd aangesteld als assistent-coach. Nu komt ook Timothy Derijck erbij.

De voormalige centrale verdediger zette in 2024 een punt achter zijn carrière. Hij was bij heel wat Belgische clubs actief zoals Dender, Zulte Waregem, KAA Gent en KV Kortrijk.

Ook in Nederland had hij een hoop werkgevers. Bij ADO Den Haag speelde hij het meeste aantal wedstrijden (151). Het is ook daar dat hij zijn spelerscarrière afsloot.

Als ex-speler van de club, zal hij nu bij de Buffalo's zijn eerste stappen zetten in het trainersvak. Hij behaalde onlangs zijn UEFA A-licentie.