Slecht nieuws voor Real Madrid: Sterspeler moet onder het mes

Real Madrid-middenvelder Jude Bellingham, die sinds vorig seizoen een blessure aan zijn schouder heeft, heeft besloten om na het WK voor clubs een operatie te ondergaan.

Na Kylian Mbappé, die last heeft van maagklachten tijdens het WK voor clubteams, is het nu Jude Bellingham die slecht nieuws brengt voor de Real Madrid-supporters. De Engelse middenvelder heeft al lange tijd last van een schouderblessure.

Hij heeft aangekondigd dat hij zich na het toernooi wil laten opereren om zijn blessure definitief te laten genezen. Bellingham legde uit dat hij het niet langer verdraagt om met ondersteuning om zijn schouder te spelen. Zelfs de minder intense pijn hindert hem dagelijks.

Journalist Alberto Pereiro verduidelijkt dat de Engelsman drie tot vier maanden afwezig zal zijn na zijn operatie. Dit betekent dat hij waarschijnlijk het begin van het seizoen zal missen en het is mogelijk dat hij pas in 2026 weer zal spelen.

Voor Real Madrid en nieuwbakken coach Xabi Alonso is dit een zware tegenvaller. Zonder de Engelse sleutelspeler zal de coach zijn plannen moeten herzien voor de eerste maanden van zijn avontuur als coach van Real.

Bellingham kiest voor een operatie in de hoop na een lange pauze op zijn best terug te keren. Een noodzakelijk offer om zijn carrière op de lange termijn te garanderen. Voor Real zal het zoeken zijn om de afwezigheid van Bellingham op te vangen.