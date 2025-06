Uitdaging glashelder, maar KV Mechelen laaiend enthousiast over oude bekende van Diego Simeone: "Heel goed meegevallen"

Bij veel clubs zijn de nieuwkomers nog zeldzaam en dat is bij KV Mechelen niet anders. Enthousiasme is er wel al rond één van die 'nieuwe gezichten'.

Redouane Halhal mag zo toch omschreven worden. KV Mechelen was ook vorig seizoen reeds eigenaar van hem, maar toen werd de Franse Marokkaan uitgeleend aan zusterclub Helmond Sport. Na een jaar als titularis bij Helmond is het nu aan de 22-jarige verdediger om bij KV Mechelen de volgende stap in zijn loopbaan te zetten.

KV Mechelen hervatte vorige week de trainingen en Halhal tekende meteen present. "Redouane is mij heel goed meegevallen op de eerste training. Hij weet waar hij mee bezig is", is trainer Fred Vanderbiest meteen vol lof. "Je ziet dat hij een jongen is met kwaliteit. De snelheid van uitvoering zal voor hem het grote verschil zijn met tweede klasse in Nederland."

Halhal moet zich aanpassen bij KV Mechelen

Zo heeft Vanderbiest ook meteen de grote uitdaging voor de speler in kwestie aangehaald. Halhal zal inderdaad sneller moeten handelen dan in de Keuken Kampioen Divisie. "Daar heb je iets meer tijd, krijg je minder druk etc. Hij zal zich daar wel aan aanpassen", maakt Vanderbiest zich sterk. "Hij heeft toch zijn opleiding gehad in Montpellier."

Vanderbiest benadrukt dat Montpellier in Frankrijk een hele goede jeugdopleiding heeft. "Als je uit die opleiding komt..." Na zijn periode bij Montpellier volgde voor Halhal een Spaans avontuur. "Hij is toch ook bij Atlético Madrid beland. Of dat nu in de A-ploeg is of in de B-ploeg, dat maakt niet uit. Als je daar beland, heb je kwaliteiten."

Eerste minuten tegen Westerlo

Halhal heeft daar ook effectief getraind onder Diego Simeone, maar doorbreken zat er op dat niveau niet in. Aan hem om dat bij Mechelen wel te doen. De Mechelse defensie zal er sowieso anders uitzien dan vorig seizoen. Halhal speelde al 45 minuten in de oefenpot bij Westerlo (2-3-winst).