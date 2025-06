DONE DEAL - Het gaat bijzonder hard voor JPL-team dat dringend nood had aan versterking: zevende aanwinst tekent

Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het helemaal rond. Kaito Matsuzawa is de zevende aanwinst van STVV. Daarmee doen de Kanaries bijzonder snel en hard van zich spreken.

Het gaat hard voor STVV. Alweer hebben ze een toptransfer in huis weten te halen, de zevende ondertussen al in deze mercato als je het definitief vastleggen van Ferrari meetelt. "STVV heeft zich versterkt met de 23-jarige Kaito Matsuzawa. De Japanse flankaanvaller komt over van V-Varen Nagasaki en tekent een meerjarig contract op Stayen. Hij is daarmee de zevende zomerse versterking van de de Kanaries." Kaito is een Kanarie ⛩️



🪽Maak kennis met onze nieuwe vleugelaanvaller https://t.co/2TDrvQ2SXl pic.twitter.com/61IeudkWCH — STVV (@stvv) June 28, 2025 "De 23-jarige Kaito Matsuzawa is bezig aan zijn derde seizoen bij V-Varen Nagasaki, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde. In totaal kwam hij tot 73 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij 5 keer en leverde hij 8 assists af. In de J2 League viel de flankaanvaller vooral op door zijn technische bagage en dribbelvaardigheid", aldus STVV op haar webstek. Echte dribbelkont Sportief directeur André Pinto is tevreden met de deal: "Matsuzawa geeft ons extra opties op aanvallend vlak. Kaito toonde bij V-Varen Nagasaki dat hij een echte dribbelkont is. Met een flits kan hij een opening creëren en zo een match open breken." "Aangezien de Japanse competitie volop aan de gang is, kan hij na het verkrijgen van zijn visum onmiddellijk aanpikken bij de groep", aldus Pinto. Benieuwd of hij meteen zijn waarde kan laten zien in de Jupiler Pro League.