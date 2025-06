Wanneer is RWDM aan de beurt? John Textor heeft plots grote beslissing genomen over gedegradeerde Olympique Lyon

Olympique Lyon degradeerde onlangs naar de Ligue 2 vanwege allerlei financiële problemen. John Textor verlaat het bestuur van de club.

In volle financiële crisis trekt John Textor zich officieel terug uit al zijn functies binnen Olympique Lyon, dat hij in 2022 had overgenomen. De degradatie naar de Ligue 2 was de druppel voor de supporters, hoewel de beslissing nog zal worden aangevochten in beroep.

Michele Kang benoemd tot voorzitter van Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger wordt algemeen directeur



🗞️ De verklaring 👉 https://t.co/K07be6ny7i pic.twitter.com/theKgXJtBv — Olympique Lyonnais (@OL) 30 juni 2025

De verklaring van de club bevestigde dit maandagochtend. Textor verlaat onder andere de Raad van Bestuur, en laat een club achter die bezaaid is met schulden aan verschillende investeerders.

Om een nieuw hoofdstuk te beginnen, kondigt OL de komst aan van Michele Kang als voorzitter en CEO van de Eagle Football-groep. Michael Gerlinger wordt de nieuwe algemeen directeur van de club.

Maar de zorgen houden niet op. Het management van Textor bij Daring Brussels (voorheen RWDM) blijft vragen oproepen. De verandering van naam en logo heeft de woede van de supporters opgewekt. Ook zijn sportieve resultaten hebben niet overtuigd.

Zowel in Lyon als in Brussel rijst dezelfde vraag: hoe kan de schade hersteld worden? Bij Daring Brussels denken ze er in ieder geval al over na om de naamswijziging ongedaan te maken.