Manuel Neuer is het niet eens met Thibaut Courtois: "Dat is een kwestie van respect"

Thibaut Courtois heeft het opgenomen voor Gianluigi Donnarumma. De doelman van PSG wordt zwaar bekritiseerd na zijn fout op Jamal Musiala.

Op zaterdag raakte Jamal Musiala ernstig geblesseerd tijdens de wedstrijd tussen PSG en Bayern, na een duel met Gianluigi Donnarumma. Thibaut Courtois nam het op voor de Italiaanse doelman.

"Donnarumma beschuldigen lijkt me overdreven. Wij, doelmannen, gaan voor de bal. Aanvallers berekenen niet of ze in ons gezicht terechtkomen. Het is pech. Hij moet er diep van onder de indruk zijn", vertelde de Belgische doelman in de mixed zone na de overwinning van Real Madrid tegen Dortmund.

Manuel Neuer was het er niet mee eens. "Dit is een situatie waarin je niet zo hard hoeft in te gaan, dat is roekeloos. Hij aanvaardt het risico om zijn tegenstander te blesseren."

"Ik ben naar hem toe gegaan en heb gezegd: ‘Wil je niet even gaan kijken hoe het met onze speler is? Het is een kwestie van respect om even langs te gaan en hem het beste te wensen.’ Dat deed hij daarna ook. Fairness is altijd belangrijk. Ik zou zelf anders gereageerd hebben", zei de doelman van Bayern.

Deze blessure is natuurlijk een grote klap voor Bayern. Vincent Kompany zal een van zijn sleutelspelers voor meerdere maanden verliezen.

Daarbovenop verloor de Duitse club met 2-0, waarmee een einde kwam aan hun avontuur in de Club World Cup. In de halve finales zal PSG het opnemen tegen Real en Fluminense tegen Chelsea.