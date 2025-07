Rode Duivel oogst lof van Jude Bellingham: "De beste ter wereld"

Jude Bellingham kwam in 2023 aan bij Real Madrid. Sindsdien speelt hij bij Thibaut Courtois, waar hij veel lof voor heeft.

Real Madrid is nog steeds actief op het WK voor clubs. De Spanjaarden wonnen in de kwartfinales met 3-2 van Borussia Dortmund. Thibaut Courtois had een serieus aandeel in die zege en voorkwam op het einde nog een late gelijkmaker met een prachtige redding.

Ploegmaat Jude Bellingham heeft niets dan mooie woorden voor de Rode Duivel. "Je raakt gewend aan zijn zotte saves", zegt de Engelsman bij DAZN.

"Na een wedstrijd zijn sommige dingen op sociale media niet te vermijden. Na een match zie je dat hij 10, 15 reddingen heeft gedaan. Je denkt er gewoon niet aan omdat hij altijd op zo’n hoog niveau presteert. Hij is een sterke leider in de kleedkamer en een heel fijne kerel", gaat hij verder.

De 21-jarige Bellingham kwam in 2023 aan bij Real. Courtois was er altijd voor hem, geeft de middenvelder toe. "Hij heeft echt voor me gezorgd sinds ik overgekomen ben van Dortmund."

"Ik heb niets dan lof voor hem. Hij is op dit moment de beste doelman ter wereld en een geweldige man. Hij houdt ons vaak in de wedstrijd", besluit Bellingham.