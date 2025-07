Xabi Alonso schuwt de grove borstel niet: 'Real Madrid-coach laat (voormalige) sterkhouder weten dat hij mag vertrekken'

Xabi Alonso werkt momenteel aan een vernieuwd Real Madrid. De nieuwe coach is dan ook onverbiddelijk. Eén héél grote naam mag beschikken.

Met de aanstelling van Xabi Alonso is Real Madrid een nieuwe weg ingeslagen. De Spanjaard wil alvast een ander - dynamischer én aanvallender - voetbal brengen dan Carlo Ancelotti.

Alonso heeft inmiddels een eerste evaluatie gemaakt van zijn kern. De nieuwe coach van De Koninklijke wil de kleedkamer afslanken en heeft géén schrik om grote namen de deur te wijzen.

Grote schoonmaak

De Spaanse media weten dat David Alaba te horen heeft gekregen dat er voor hem geen plaats meer is in Madrid. Alonso rekent niet langer op de 33-jarige Oostenrijker.

Real Madrid nam Alaba in 2021 transfervrij over van Bayern München. Het voorbije anderhalf jaar lag de Oostenrijker vooral in de lappenmand. Ook nu revalideert hij van een meniscusletsel.

Wat is er nodig om David Alaba op te pikken bij Real Madrid?

De flankverdediger heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen bij De Koninklijke. Real Madrid is dan ook tevreden als een geïnteresseerde clubs met pakweg tien miljoen euro over de brug komt.