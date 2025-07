Nadat hij uitvloog vanwege een plaats op de bank: Mitrovic spreekt klare taal over ontslag van Milicevic

Danijel Milicevic werd ontslagen bij KAA Gent na slechte play-offs. Stefan Mitrovic, die tijdens die play-offs zwaar uitvloog tegen zijn coach, komt nog er nog eens op terug.

KAA Gent zal afgelopen seizoen snel willen vergeten. Hoewel de Buffalo's voor het eerst sinds 2019 in de Champions Play-offs terechtkwamen, liep het nadien allemaal mis. Op 10 matchen kregen ze meer tegendoelpunten dan in de reguliere competitie.

Hoewel het Milicevic was die Gent in Play-off 1 kreeg na het afscheid van Wouter Vrancken, kostte de negatieve resultaten toch zijn job. Ivan Leko kwam in zijn plaats.

"Hij begon goed en bracht ons in Play-off 1. Maar in voetbal tellen alleen resultaten", zegt verdediger Stefan Mitrovic bij Het Nieuwsblad. "Ik voelde me slecht over wat hem toen overkwam. Zijn ontslag was een harde beslissing voor het bestuur – Mili betekende veel voor Gent – maar het is wel de juiste."

"Ik denk dat het voor hem te vroeg kwam. Als hoofdtrainer heb je een goede basis nodig eer je een club als Gent kan leiden. Hij hoeft geen slecht gevoel te hebben. Deze club heeft hem veel gegeven, ook zijn eerste kans als coach. Daar moet je dankbaar voor zijn. Mili heeft veel geleerd in die zes maanden. Dat zal hem helpen in de rest van zijn carrière", gaat hij verder.

Mitrovic vernam vorig seizoen dat hij niet zou starten, en besloot daarom fors uit te vliegen tegen Milicevic. In het bijzijn van al zijn ploegmaats. Daardoor werd hij naar de B-kern verwezen. Ondertussen zit hij wel weer bij de A-kern.

"Iedereen kent het verhaal. Daar heb ik niets meer over te zeggen. In het voetbal heb je vaak een storm van emoties en soms krijg je dan zulke situaties. Het had ook te maken met hoe het liep in de play-offs en dat is geëscaleerd. Dat gebeurt overal. Mili en ik kennen elkaar redelijk goed en dat had niet mogen gebeuren", zegt Mitrovic.