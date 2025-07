Napoli-coach Antonio Conte spreekt zich voor het eerst uit over komst van Kevin De Bruyne

Antonio Conte heeft vrijdag een persconferentie gehouden in Napels. Uiteraard is er gevraagd naar Kevin De Bruyne.

Na een geweldig seizoen te hebben gespeeld om de Scudetto te winnen, is Napoli teruggekeerd naar de trainingsvelden om zich voor te bereiden op het nieuwe voetbaljaar. De Napolitanen zullen flink zweten tijdens het trainingskamp onder leiding van Antonio Conte.

De Italiaanse coach stond vrijdag de pers te woord ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Een van de belangrijkste gesprekspunten was de komst van Kevin De Bruyne. Na het verwelkomen van Romelu Lukaku, is de trainer verheugd over de komst van KDB.

"We zullen aan het einde van het jaar zien welke impact hij heeft gehad. Hij is een speler die geen introductie meer nodig heeft. We wilden de kwaliteit van het team verbeteren, en met hem is ons dat gelukt. Hij is jarenlang een van de beste middenvelders ter wereld geweest en heeft alles gewonnen. Hij komt nu bij ons voor een nieuwe uitdaging, en voor hem is het anders dan bij Manchester City. Maar hij heeft zich goed aangepast aan deze realiteit, en we zijn blij hem te hebben", zegt Conte.

Voor Conte is het mooi dat de Rode Duivel zijn ambitie behoudt om op het hoogste niveau te blijven spelen: "De Bruyne is een speler die de top al heeft bereikt. Hij heeft nog veel te bieden aan het voetbal en heeft deze keuze gemaakt omdat hij zich wilde bewijzen en ervaring wilde opdoen in ons land. Het is niet meer zoals toen ik speelde, maar het is nog steeds een genot om hier te spelen. Hij is al geïntegreerd."

KDB zal een sleutelfiguur zijn in de ploeg: "In een fase van wederopbouw zoals deze, is hij al een onmisbaar figuur. Hij is niet zoals jonge spelers die binnenkomen, die we als getalenteerd beschouwen maar nog jaren van ontwikkeling voor zich hebben."

Hij weet dat er hoge verwachtingen zijn: "De drie grote clubs zijn van hun troon gestoten, dat is iets om trots op te zijn. Tegelijkertijd moeten we ons op onszelf concentreren, net zoals vorig jaar, en alleen denken aan vooruitgang. Maar het is onvermijdelijk dat wanneer je de Scudetto op de borst draagt, je als favoriet begint, of op zijn minst tot de favorieten behoort. We moeten ons daar zeer van bewust zijn."