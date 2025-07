Anderlecht probeert weer voormalige jeugdspeler binnen te halen, al is er nog een lastig probleem

Het lijkt erop dat RSC Anderlecht in de coulissen actief is geweest om Samuel Ntanda Lukisa terug te brengen, een voormalige speler van Neerpede die nu bij Sampdoria speelt. De entourage van de speler heeft gereageerd op de interesse.

Enkele dagen geleden spraken we over de concrete interesse van RSC Anderlecht in een van zijn voormalige talenten: Samuel Ntanda (20 jaar), een jonge Brusselaar die Neerpede in 2020 verliet voor KV Mechelen, voordat hij in 2022 bij Sampdoria terechtkwam.

Afgelopen seizoen was Ntanda, een veelzijdige linkervleugelspeler die zowel op de as als in de spits kan spelen, zeer overtuigend bij het tweede team van Sampdoria. Dit heeft Olivier Renard overtuigd om een bod te doen, aangezien de speler nog maar één jaar contract heeft en dus een koopje is om binnen te halen.

Zal Anderlecht voldoen aan de eisen van Samuel Ntanda?

De entourage van Samuel Ntanda heeft voor het eerst gereageerd op deze interesse, waarbij ze bevestigden dat er een bod van RSC Anderlecht op tafel ligt. "Aan het begin van de week nam Anderlecht contact op met Sampdoria om Samuel te contracteren. We zijn nog in de onderhandelingsfase, omdat we het nog niet eens zijn, met name over de contractduur en enkele andere punten", vertelde een naaste van de speler aan Africa Foot.

De vraag is nu wat de rol zal zijn van de jonge Congolese internationale U20 aanvaller. Anderlecht zou Ntanda willen integreren in het eerste elftal, maar hem af en toe willen laten spelen in de Challenger Pro League om RSCA Futures te versterken. Dit is echter geen optie voor zijn entourage.

"We willen ervoor zorgen dat hij volgend seizoen in het eerste elftal speelt, maar Anderlecht heeft zijn intenties nog niet duidelijk gemaakt. We moeten het hierover eens worden voordat we een transfer overwegen", waarschuwt de gesprekspartner van Africa Foot.

Met andere woorden: als Anderlecht Samuel Ntanda een volledige integratie in de A-kern belooft, kan de terugkeer van de speler naar het Lotto Park werkelijkheid worden. Maar Sampdoria zou er ook voor kunnen kiezen om hem langer te houden en bij de A-selectie te betrekken, benadrukt de entourage van Ntanda. Wordt vervolgd.