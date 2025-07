Groot nieuws voor Thibuaut Courtois bij Real Madrid, maar is hij er helemaal blij mee?

Thibaut Courtois en Real Madrid gaan langer met elkaar door. De Belgische doelman verlengt zijn contract tot 2027.

Thibaut Courtois is al sinds 2018 actief bij Real Madrid. De Belgische doelman presteert er nog steeds iedere week op het hoogste niveau.

De club is blij met hem en hij is gelukkig in Madrid. Daarom hebben beide partijen besloten om langer met elkaar door te gaan.

Het Spaanse Marca meldt dat Thibaut Courtois een nieuw contract tekent bij Real tot 2027. Op die manier verlengt de Rode Duivel met één seizoen. Waarschijnlijk is dat niet zo lang als hij zelf zou willen.

Maar de club past namelijk een soort 'regel' toe. Real wil de contracten van spelers ouder dan 30 niet graag langer dan twee jaar verlengen.

Courtois zal dus zeker nog tot 2027 tussen de palen staan bij de Spaanse topclub. Hij gaf eerder al toe dat hij graag zijn carrière zou afsluiten bij Real Madrid.