"Binnen 5 tot 6 weken klaar": Zal Conte De Bruyne transformeren zoals hij deed met Lukaku?

Kevin De Bruyne leert Antonio Conte kennen in Napels. Hij kijkt ernaar uit om onder zijn leiding te werken.

Gezien de strijdlust van beide mannen, zouden Kevin De Bruyne en Antonio Conte goed met elkaar moeten kunnen opschieten. De nieuwe aanwinst van Napoli staat te popelen om zich in het nieuwe systeem te integreren.

"Het hebben van een coach als Conte is een troef. Het is geweldig om met hem te werken. Ik heb 9 jaar met Guardiola gewerkt, evenals met andere geweldige coaches. Elke manager heeft zijn eigen stijl. De besten zijn allemaal tactisch briljant, en een beetje gek, net als wij, de spelers", legt hij uit tijdens een persconferentie.

"Ik heb nog niet veel met de coach gesproken, we hebben een paar trainingen gehad en op het veld gesproken. Ik ken hem van zijn tijd bij Chelsea en Tottenham, ook al gebruikte hij destijds een vijfmansverdediging, anders dan die van ons vandaag. Ik weet dat hij zeer tactisch is. Het is een uitstekend teken dat een coach van zo'n hoog niveau, een van de besten van de afgelopen tien jaar, me hier wil hebben", vervolgt KDB.

Klaar in 5 tot 6 weken

"Ik denk dat ik veel van hem kan leren, maar tot nu toe hebben we slechts twee sessies gehad. Ik blijf het team ontdekken, het functioneren ervan observeren. Ik denk klaar te zijn voor het begin van het seizoen. Ik zou over 5 tot 6 weken klaar moeten zijn."

Zijn rol in het team? De Bruyne maakt er geen groot punt van: "Ik denk niet dat de exacte positie veel uitmaakt. De tactiek wordt voor elke wedstrijd bestudeerd. Het hangt af van hoe je de ruimte interpreteert, van je positie en de opstelling van de tegenstander. Of het nu een 4-3-3 of een 3-4-3 is, het zijn slechts formaties. Alles verandert afhankelijk van het al dan niet hebben van de balbezit. Voetbal is nu heel dynamisch. Ik kan niet echt zeggen wat mijn beste positie zou zijn."

De Limburger wil niet dat alles om hem draait: "Ik denk niet dat het team rond mij moet worden gebouwd. Ik zal mijn ervaring meebrengen, maar ik ben hier om het team te helpen groeien. Ik zal 100% geven, en met zoveel wedstrijden in het verschiet zal de bijdrage van iedereen noodzakelijk zijn."