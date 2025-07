Real Madrid maakt uitzondering op beleid, speciaal voor Thibaut Courtois

Thibaut Courtois blijft nog langer tussen de palen bij Real Madrid. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft de Spaanse topclub een akkoord bereikt met de Rode Duivel over een contractverlenging tot medio 2027.

Courtois had al een overeenkomst tot 2026, maar tekent nu dus voor een extra jaar bij. Opvallend is dat Real hiermee afwijkt van zijn traditionele beleid.

De club hanteerde de voorbije tien jaar de regel om spelers ouder dan dertig slechts contracten van één jaar aan te bieden. Courtois, inmiddels 32, krijgt wél een langere verbintenis. Het toont hoeveel vertrouwen Real blijft hebben in zijn nummer één.

Sinds zijn komst in 2018 groeide Courtois uit tot een absolute sterkhouder bij Real. Met zijn fenomenale reflexen, positionering en kalmte was hij cruciaal in het winnen van onder meer La Liga en de Champions League. De finale tegen Liverpool in 2022 blijft in het geheugen gegrift als een van zijn beste prestaties ooit.

Door zijn contractverlenging onderstreept Real Madrid dat het ook na de blessure nog vol inzet op Courtois. De concurrentie met Andriy Lunin lijkt beslecht in het voordeel van de ervaren Belg, al zal coach Xabi Alonso beide doelmannen scherp willen houden.

Courtois zelf liet onlangs verstaan dat hij zich thuis voelt bij Real Madrid en er hoopt te blijven tot het einde van zijn carrière. “Het is een eer om dit shirt te dragen", zei hij. “Mijn droom is om hier af te sluiten.” Met dit nieuwe contract komt die wens opnieuw een stap dichterbij.