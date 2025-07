Coach van Häcken op van de zenuwen voor duel met Anderlecht: "Het is een schande"

Anderlecht is in Zweden voor de derde voorronde van de Europa League. Aan de andere kant is Häcken niet in vorm na hun (zeer) zware nederlaag van afgelopen weekend.

Wedstrijden in de competitie die in het midden staan van een dubbele Europese confrontatie zijn altijd bijzonder voor trainers. Besnik Hasi heeft het echter goed aangepakt, met een 5-2 overwinning tegen Westerlo. Häcken kan dat niet zeggen: de Zweden werden weggevaagd... met 1-6 thuis door Djugarden. La Dernière Heure heeft coach Jens Gustafsson geïnterviewd; hij lijkt behoorlijk gefrustreerd te zijn: "Eigenlijk ben ik het beu om over deze nederlaag te praten. Het is beschamend. Ook ik was verrast om mijn team zo zwak te zien." Anderlecht is favoriet maar moet voorzichtig zijn Gustafsson begrijpt deze nederlaag niet: "Ik weet het niet en begrijp er niets van. We waren echter bezig aan een goede reeks. Ik hoop dat deze 1-6 mijn spelers zal helpen om een compleet ander gezicht te tonen tegen Anderlecht. We moeten deze misstap uitwissen". De Zweedse coach bevestigt dat Anderlecht op papier een veel sterke selectie heeft: "Besnik Hasi heeft zoveel goede spelers, dat hij een vijfsterrenspeler kan vervangen door een andere vijfsterrenspeler". Maar de heenwedstrijd heeft aangetoond dat op het veld deze verschillen kunnen vervagen, vooral als je bedenkt dat Häcken ritme heeft, gezien de 17e speeldag in de Zweedse competitie: "1-0 is een goed resultaat voor ons. Ik zeg niet dat het 50-50 is, maar we geloven erin".





