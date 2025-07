Patro Eisden krijgt zwaar verdict te horen over schorsing van Denis Prychynenko

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Denis Prychynenko, centrale verdediger van Patro Eisden Maasmechelen, is vier wedstrijden geschorst na een kopstoot tijdens een oefenwedstrijd. De disciplinaire commissie reageerde streng op het incident.

Incident in vriendschappelijke sfeer

Wat begon als een onschuldige oefenwedstrijd, eindigde in tumult toen Prychynenko zich liet gaan na een woordenwisseling met een tegenstander. De Oekraïense verdediger deelde een kopstoot uit, wat leidde tot onmiddellijke uitsluiting en commotie op het veld.

Disciplinaire commissie grijpt in

De Belgische voetbalbond reageerde snel en besliste om Prychynenko vier wedstrijden te schorsen, waarvan twee effectief. De straf geldt voor officiële duels, waardoor Patro Eisden hem moet missen in cruciale openingswedstrijden van het seizoen. De bond wil met deze sanctie een duidelijk signaal geven.

Reactie van de club

Patro Eisden betreurt het incident, maar steunt zijn speler. In een korte verklaring benadrukte de club dat Prychynenko zich zal verantwoorden en dat intern overleg plaatsvindt. “We keuren geweld af, maar blijven achter onze spelers staan,” klonk het.

Een speler met een verleden

Prychynenko is geen onbekende in het Belgische voetbal. Hij speelde eerder voor Beerschot, Deinze en Lokeren-Temse, en stond bekend om zijn strijdlust. Toch heeft hij in het verleden al enkele disciplinaire incidenten gekend, wat deze schorsing extra gevoelig maakt.

Impact op het team

De afwezigheid van Prychynenko betekent een sportieve aderlating voor Patro Eisden. Zijn ervaring en leiderschap in de defensie zijn moeilijk te vervangen. Coach Stijn Vreven zal moeten schuiven in zijn achterhoede om het verlies op te vangen.

Tijd voor bezinning

Voor Prychynenko is dit een moment van reflectie. De kopstoot overschaduwt zijn voorbereiding en zet zijn reputatie onder druk. Of hij sterker terugkomt, hangt af van zijn reactie en de steun van zijn omgeving. Eén ding is zeker: de ogen zullen op hem gericht zijn bij zijn terugkeer.