Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

Kevin De Bruyne ondervindt dat het in Napoli snel alle kanten uit kan gaan. De connectie met 'Big Rom' heeft zich alvast getoond en ook De Bruyne zelf lijkt zich lekker in zijn vel te voelen bij zijn nieuwe ploeg.

Beide Rode Duivels verschenen aan de aftrap in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Girona. Na zijn aankomst bij Napoli volgden er al snel lyrische commentaren over De Bruyne, maar onlangs stelde de Italiaanse pers dan weer dat hij 'niet al te scherp oogde'. Dan zal ik maar meteen mijn stempel drukken, moet De Bruyne gedacht hebben.

Na enkele minuten was hij al goed voor een mooie assists: een perfect aangesneden hoekschop richting eerste paal kon binnengekopt worden. Het beste moest dan nog komen en vooral de overtuiging bij De Bruyne viel op. Lukaku tikte op het kwartier de bal tot bij zijn maatje. De vrijlopende Bruyne knalde zonder aarzelen de 2-0 tegen de touwen.

De Bruyne laat doelman kansloos

Halverwege de eerste helft begon een volgende aanval bij Lukaku, die zich uitstekend kweet van zijn taak als targetman. Nog twee andere Napoli-spelers beroerden de bal, maar een vlotte combinatie werd het niet bepaald. Girona kreeg het leer echter niet weg. Toen de bal voor de voeten van De Bruyne belandde, joeg die de 3-0 voorbij de keeper in de verste hoek.

22’ ITS THAT MAN AGAIN! KDB is having fine afternoon as he scores his 2nd of the game to make 3-0 for Napoli!



[@GoalsXtra] pic.twitter.com/eBO0bLGebm — Napoli Zone (@TheNapoliZone) August 9, 2025

Bij de rust had Girona in het Stadio Comunale Teofilo Patini wel gemilderd tot 3-2, maar het aanvallende compartiment bij Napoli kan weinig kwalijk genomen worden. Zowel Lukaku en De Bruyne lijken daar hun steentje toe bij te dragen. In dit vriendschappelijke treffen was het echter vooral De Bruyne die kon uitblinken in de eerste helft.

De Bruyne en Lukaku hebben een streefdatum

We mogen ervan uitgaan dat de volgende commentaren in de media overwegend positief zullen zijn. Op zaterdag 23 augustus staat de eerste opdracht in de Serie A op het programma. Dan moeten De Bruyne en Lukaku er pas echt staan: Napoli speelt die dag uit bij Sassuolo.