'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maakt Koni De Winter deze zomer nog een transfer? Het zou zo maar kunnen dat hij richting Milaan trekt: maar wordt het Inter of AC Milan?

AC Milan heeft concrete interesse in Koni De Winter, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De verdediger van Genoa geldt als potentiële opvolger van Malick Thiaw, die op het punt staat te vertrekken naar Newcastle United.

Het vertrek van Malick Thiaw naar Newcastle voor een bedrag van 35 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen heeft AC Milan ertoe aangezet om snel te schakelen op de transfermarkt. De Duitse verdediger was een vaste waarde in het centrum van de defensie.

Sijn vertrek laat een stevige leegte achter in de selectie van trainer Massimiliano Allegri. Met slechts drie centrale verdedigers over (Tomori, Gabbia en Pavlovic), is versterking noodzakelijk.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft AC Milan inmiddels contact opgenomen met Genoa over Koni De Winter. De 23-jarige Belg, die eerder onder Allegri werkte bij Juventus, staat hoog op het verlanglijstje van de club.

Inter of AC Milan voor Koni De Winter?

Zijn veelzijdigheid, fysieke kracht en tactisch inzicht maken hem tot een aantrekkelijke optie voor de Rossoneri. De Winter heeft zich het afgelopen seizoen bij Genoa bewezen als een stabiele en betrouwbare verdediger.

De club wil snel handelen en een directe overeenkomst sluiten met Genoa, om zo Inter te snel af te zijn. Mocht een deal met De Winter niet haalbaar blijken, dan heeft Milan alternatieven in kaart gebracht, waaronder Giovanni Leoni (Parma) en Pietro Comuzzo (Fiorentina).

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AC Milan
Genoa
Koni De Winter

Meer nieuws

LIVE: Genk diep, diep in de problemen: Fossey knalt Standard op 2-0! Live

LIVE: Genk diep, diep in de problemen: Fossey knalt Standard op 2-0!

19:44
'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

19:30
Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk Reactie

Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk

19:15
"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

19:00
6
LIVE: Nog steeds op zoek naar het eerste doelgevaar bij Antwerp-OH Leuven Live

LIVE: Nog steeds op zoek naar het eerste doelgevaar bij Antwerp-OH Leuven

18:45
Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

18:03
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

17:30
Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

18:15
Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

17:50
Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

17:35
📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

17:30
1
📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

17:00
RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

17:15
1
🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

16:43
13
Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

16:30
🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

15:45
📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

16:00
OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

15:50
🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

15:28
'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

15:00
1
Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

14:30
Lokeren-coach Stijn Vreven boos na seizoensopener tegen Patro Eisden: "Dat is onbegrijpelijk"

Lokeren-coach Stijn Vreven boos na seizoensopener tegen Patro Eisden: "Dat is onbegrijpelijk"

14:15
"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

14:03
7
Stijn Stijnen onthult gevoel na vorig seizoen: "Eén van de dieptepunten uit mijn carrière"

Stijn Stijnen onthult gevoel na vorig seizoen: "Eén van de dieptepunten uit mijn carrière"

13:50
📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

13:30
8
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

13:05
'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

13:00
'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd'

'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd'

12:30
4
Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde" Reactie

Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde"

11:45
2
🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn"

🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn"

12:00
1
Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

11:30
LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?

LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?

11:00
Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

11:00
1
LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

10:26
Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven Reactie

Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven

10:15
De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

10:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Sassuolo Sassuolo 23/08 Napoli Napoli
Genoa Genoa 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 23/08 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 24/08 Fiorentina Fiorentina
Como Como 24/08 Lazio Lazio
Juventus Juventus 24/08 Parma Parma
Atalanta Atalanta 24/08 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/08 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 25/08 Torino Torino

Nieuwste reacties

--KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Standard - KRC Genk: 2-0 JVD002 JVD002 over Antwerp - OH Leuven: 0-0 Johnnie Walker Johnnie Walker over "Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht - Zulte Waregem: 2-3 Noobjectivepress Noobjectivepress over Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem Joe Joe over 📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer' Vital Verheyen Vital Verheyen over DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League Dog3 Dog3 over Westerlo - KV Mechelen: -1 Dantie Dantie over RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage Snoek Snoek over 📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved