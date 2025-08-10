'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

Maakt Koni De Winter deze zomer nog een transfer? Het zou zo maar kunnen dat hij richting Milaan trekt: maar wordt het Inter of AC Milan?

AC Milan heeft concrete interesse in Koni De Winter, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De verdediger van Genoa geldt als potentiële opvolger van Malick Thiaw, die op het punt staat te vertrekken naar Newcastle United.

Het vertrek van Malick Thiaw naar Newcastle voor een bedrag van 35 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen heeft AC Milan ertoe aangezet om snel te schakelen op de transfermarkt. De Duitse verdediger was een vaste waarde in het centrum van de defensie.

Sijn vertrek laat een stevige leegte achter in de selectie van trainer Massimiliano Allegri. Met slechts drie centrale verdedigers over (Tomori, Gabbia en Pavlovic), is versterking noodzakelijk.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft AC Milan inmiddels contact opgenomen met Genoa over Koni De Winter. De 23-jarige Belg, die eerder onder Allegri werkte bij Juventus, staat hoog op het verlanglijstje van de club.

Inter of AC Milan voor Koni De Winter?

Zijn veelzijdigheid, fysieke kracht en tactisch inzicht maken hem tot een aantrekkelijke optie voor de Rossoneri. De Winter heeft zich het afgelopen seizoen bij Genoa bewezen als een stabiele en betrouwbare verdediger.

De club wil snel handelen en een directe overeenkomst sluiten met Genoa, om zo Inter te snel af te zijn. Mocht een deal met De Winter niet haalbaar blijken, dan heeft Milan alternatieven in kaart gebracht, waaronder Giovanni Leoni (Parma) en Pietro Comuzzo (Fiorentina).