🎥 Kevin De Bruyne blijft Napoli-supporters verrassen

Kevin De Bruyne geeft een show weg op training. De Belgische speler gaf een prachtige bal aan een ploegmaat: een actie die snel werd gedeeld op sociale media.

Nauwelijks aangekomen en het seizoen is nog niet eens officieel begonnen, maar Kevin De Bruyne laat Italië al dromen. Na twee goals en een assist tegen Girona afgelopen zaterdag, wist de Rode Duivel ook tijdens de training op maandag indruk te maken.

In een video die werd gedeeld op sociale media, is te zien hoe de Belgische international een prachtige lobpas geeft richting David Neres. De winger rondde de prachtige actie af met een doelpunt.

Bij deze sessie waren heel wat supporters aanwezig. Velen van hen prezen de prachtige assist van de voormalige Citizen.

De echte competitiestart staat gepland op zaterdag 23 augustus voor Kevin De Bruyne. Onder leiding van Antonio Conte zullen ze het opnemen tegen Sassuolo in het Mapei Stadium op de eerste speeldag van de Serie A.

Om de thuisdebuut van KDB mee te maken, moet je wachten tot 30 augustus. Napoli zal Cagliari ontvangen tijdens de tweede speeldag. Voorafgaand aan de officiële debuutwedstrijden van De Bruyne, staat er nog een vriendschappelijke wedstrijd gepland op donderdag tegen Olympiakos.