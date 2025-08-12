Welkom in de Ligue 2: een eerste grote teleurstelling voor Karel Geraerts met Reims

Stade de Reims speelde gelijk tegen Amiens (2-2) bij de hervatting van de Ligue 2. De ploeg van Karel Geraerts stond nog voor nog tot aan het begin van de blessuretijd.

Ongeveer twee maanden na zijn aankomst was het eindelijk de grote dag voor Karel Geraerts (en zijn assistent Tim Smolders) in Reims, met de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Bij de hervatting reisde het team, dat net gedegradeerd was uit de Ligue 1, naar Amiens.

In het Stade de la Licorne was de beginfase lastig, met een tegendoelpunt via een owngoal van Patrick Zabi. Maar Reims trok de score gelijk na een half uur, met een goal van Mamadou Diakhon (30e, 1-1).

Het scorebord bleef lange tijd gelijk in de tweede helft, maar de bezoekers kantelden de wedstrijd tien minuten voor het einde dankzij een goal van Hafiz Umar Ibrahim (80e, 1-2). Reims leek stand te houden tot het einde, maar incasseerde uiteindelijk de gelijkmaker in blessuretijd. 2-2, eindstand, een bittere teleurstelling voor Geraerts.

Legitieme spijt

"We hadden tijd om terug te komen in de wedstrijd en daarna konden we de wedstrijd domineren. Ik vind dat we te slordig waren met de bal, mislukte controles, gemiste simpele passes, dat is niet zoals we gewend zijn", merkt de Belgische coach op volgens L'Union.

"We verloren twee punten door een vermijdbaar doelpunt in de laatste minuten te incasseren, met een tegenstander die zich bevond tussen drie van onze spelers. We moeten veel beter doen", vervolgt hij. Maar Geraerts neemt ook positieve zaken mee. "Ik heb ook veel goede dingen gezien. We moeten niet alleen negatief zijn. We scoorden twee mooie goals en hadden positieve fases tijdens de wedstrijd."